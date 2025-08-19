Ночная атака на Кременчуг: десятки дронов-камикадзе и ракеты вызвали взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 19 августа российские войска совершили новую атаку на Кременчуг: был нанесен удар десятками ударных беспилотников типа «Shahed», а также вероятно — крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Дроны атаковали по разным направлениям , и местные жители слышали многочисленные взрывы.

Воздушные силы Украины подтвердили запуск десятков беспилотников по региону.

Удары были направлены именно в Кременчуг и соседние районы Полтавщины.

Точные данные по разрушениям или пострадавшим пока не обнародованы. Состояние региональной инфраструктуры и энергетических объектов уточняется.

Ранее сообщалось, что 18 августа оккупанты нанесли два удара по Запорожье. Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.

Также 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. Кроме того, вчера в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень , еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.