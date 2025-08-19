- Дата публикации
Категория
Война
Ночная атака на Кременчуг: десятки дронов-камикадзе и ракеты вызвали взрывы
Ночью 19 августа Кременчуг на Полтавщине подвергся массированной атаке российских дронов и ракет. Над городом прошли взрывы.
В ночь на 19 августа российские войска совершили новую атаку на Кременчуг: был нанесен удар десятками ударных беспилотников типа «Shahed», а также вероятно — крылатыми и баллистическими ракетами.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Дроны атаковали по разным направлениям, и местные жители слышали многочисленные взрывы.
Воздушные силы Украины подтвердили запуск десятков беспилотников по региону.
Удары были направлены именно в Кременчуг и соседние районы Полтавщины.
Точные данные по разрушениям или пострадавшим пока не обнародованы. Состояние региональной инфраструктуры и энергетических объектов уточняется.
Ранее сообщалось, что 18 августа оккупанты нанесли два удара по Запорожье. Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.
Также 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. Кроме того, вчера в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень , еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.