Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Война
1862
1 мин

Ночная атака на Кременчуг: десятки дронов-камикадзе и ракеты вызвали взрывы

Ночью 19 августа Кременчуг на Полтавщине подвергся массированной атаке российских дронов и ракет. Над городом прошли взрывы.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 19 августа российские войска совершили новую атаку на Кременчуг: был нанесен удар десятками ударных беспилотников типа «Shahed», а также вероятно — крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

  • Дроны атаковали по разным направлениям, и местные жители слышали многочисленные взрывы.

  • Воздушные силы Украины подтвердили запуск десятков беспилотников по региону.

  • Удары были направлены именно в Кременчуг и соседние районы Полтавщины.

  • Точные данные по разрушениям или пострадавшим пока не обнародованы. Состояние региональной инфраструктуры и энергетических объектов уточняется.

Ранее сообщалось, что 18 августа оккупанты нанесли два удара по Запорожье. Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.

Также 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. Кроме того, вчера в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень , еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.

