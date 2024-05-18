Ночная атака на Полтавщину: вражеские дроны повредили энергетическую инфраструктуру

Над регионом сбили три "Шахеда".

В Полтавской области ночью были слышны звуки взрывов. Российская армия выпустила по региону БПЛА. Работали силы противовоздушной обороны.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

"Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших", — написал он.

В регионе уничтожили три БПЛА, выпущенные армией РФ.

Напомним, ночью российские оккупанты снова атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 13 БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарского и Курского. ПВО сбила все вражеские дроны.

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