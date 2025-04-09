Ночная атака на российские аэродромы: эксперт назвал главную цель удара дронов

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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В ночь на 9 апреля в небе над Саратовской областью и Краснодарским краем РФ появились дроны, атаковавшие российские военные аэродромы. Вероятной основной целью атаки был аэродром в Моздоке (Северная Осетия), где базируются бомбардировщики Ту-22М3 и специальная инженерная служба.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в эфире Radio NV.

«Это серьезная атака, масштабная, довольно грамотно подготовлена. Более сотни беспилотников проламывало систему ПВО противника, проломили, по крайней мере, по заходу на территорию, а дальше, в зависимости от возможности, дошли до аэродромов», — сказал эксперт.

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По его словам, вероятно, дроны были направлены на аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области, а также на военные аэродромы в Оренбурге и, прежде всего, в Моздоке, где базируется примерно эскадрилья бомбардировщиков Ту-22М3 и специальная инженерная служба ракет Х22-Х32.

Свитан предположил, что целью ночной атаки было поражение именно инженерной службы вместе с ракетами Х22 и Х32. Он отметил, что подготовка этих ракет к использованию очень сложна, для них, в частности, используется двухкомпонентное топливо. Поэтому вывод из строя инженерной службы надолго ограничивает противника в использовании этих ракет.

«Ракета очень опасна, там тонна боевой части, не точная, то есть у нее погрешность свыше 300 м. Поэтому одна из основных задач, конечно, уничтожить механизм подготовки… Так вот, Моздок, вероятнее всего, был основной целью сегодняшней ночной атаки. Повторюсь, там до эскадрильи Ту-22М3 может находиться, около 10 самолетов», — добавил военный эксперт.

Роман Свитан считает, что масштабная атака по российским аэродромам удалась.

Напомним, в ночь на 5 апреля ударные дроны СБУ атаковали предприятие «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ. Этот завод является одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ.