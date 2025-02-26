Ночная атака на Украину: как отработала ПВО и какие области пострадали

Во время атаки на Украину в ночь на 26 февраля российские войска запустили 177 беспилотников разных типов. Силы обороны отражали вражескую атаку в пределах 10 областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 25 февраля и в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину 177 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Враг запускал БпЛА з направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 110 дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Еще 66 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Обошлось без негативных последствий.

Из-за российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.

Напомним, из-за ночной атаки на Киевскую область в Бучанском районе погиб один человек, еще двое получили ранения.