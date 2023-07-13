Ночная атака на Украину: в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и дронов

В ночь на 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", а также ракетами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра".

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", — сообщили в ПС.

Оккупанты запускали беспилотники из Курска и Приморско-Ахтарска. Направлениями атаки были северо-восток и юго-восток.

Также россияне применили две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Джанкоя в аннексированном Крыму.

Отмечается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Атака ночью 13 июля

После полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве, Львове и большинстве областей Украины. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами.

В Сети сообщили о звуках взрывов в Киевской и Хмельницкой областях. Также сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве.

Стало известно, что силы ПВО сбили около десятка "шахедов" над Киевом. Обломки дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. Предварительно есть повреждения жилых домов.

Спасатели обнаружили тело погибшего во время тушения пожара в Подольском районе, В Дарницком районе госпитализировали двух пострадавших.

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