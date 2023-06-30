Ночная атака на Украину: в ВСУ рассказали о количестве уничтоженных дронов и попаданиях

В ночь на пятницу, 30 июня, российские оккупационные войска атаковали Украину с юго-восточного направления. Россияне выпустили 13 беспилотников Shahed. Силы ПВО уничтожили на юге десять дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Нанесли удары 13 дронами-камикалдзе иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и четырьмя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300", — говорится в сообщении.

Отмечается, что армии РФ удалось атаковать военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Предварительно обошлось без жертв.

Как сообщалось, вечером 29 июня российские войска запустили в направлении Украины Shahed. Угроза применения ударных дронов была в Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии в ПС Вооруженных сил сообщили о работе ПВО на юго-востоке Украины.

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