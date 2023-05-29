Ночная атака на юг: Ким рассказал, сколько дронов сбили над Николаевщиной

В ночь на 29 мая Россия вновь атаковала Украину ракетами и дронами. Над Николаевской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed-131/136.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной", — сообщил он.

Ночная атака России 29 мая

Напомним, Россия ночью 29 мая пыталась нанести удар по Украине. В ОК "Юг" прокомментировали и сообщили, что кафиры атаковали с воздуха Николаевщину и Одесщину. Враг хочет истощить украинскую ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание в портовую инфраструктуру Одессы.