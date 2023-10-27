Ночная атака на юге: Гуменюк сообщила, куда попали оккупанты

Сегодня ночью под угрозой удара дронами оказались две области на юге Украины.

О последствиях атаки сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Враг снова испытал нас дроновыми атаками, причем это были подыскивания новой тактики. Это они пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективным. Дважды атаковал враг южные регионы. По три дрона были направлены, общее количество шесть, пять из них были уничтожены — два в Николаевской области, три в Херсонской области. К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализованный, спасатели работают. Главное — люди не пострадали", — сказала она.

Гуменюк также объяснила, почему оккупанты атакуют малыми партиями дронов.

"Совершенно очевидно, что могут разведывать готовность противовоздушной обороны, и пытаться ее истощить. Ночное время выбирается, этой ночью два промежутка времени, критический момент, когда усталость человеческого организма происходит, они так рассчитывают. Мы анализируем тактику врага и подбираем тактику противодействия, — добавила она.

Напомним, Воздушные силы ВСУ дважды предупреждали о пусках российских ударных БПЛА — в 22:53 и в 4:55. В первом случае тревога продолжалась около двух часов, во втором – более часа.

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