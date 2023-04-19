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Ночная атака Одесчины дронами: Гуменюк рассказала, что именно хотели уничтожить оккупанты

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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656
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Ночная атака Одесчины дронами: Гуменюк рассказала, что именно хотели уничтожить оккупанты

Фото: Associated Press

Ночная атака Одессы "шахедам" была направлена на выявление ПВО.

Атака дронами-камикадзе Одесской области в ночь на 19 апреля была направлена на поиск и уничтожение систем противовоздушной обороны.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны "Півдня" Наталья Гуменюк.

Россияне пустили беспилотники со стороны Азовского моря.

"Прикрывались особенностью региона, особенностью ландшафта для того, чтобы быть максимально незаметными. Пытаются они все же обмануть нашу противовоздушную оборону и пытаются ее искать. Именно поэтому, мы подозреваем, была такая групповая атака несколькими мерами, чтобы спровоцировать работу ПВО", — пояснила она.

Третья волна пусков поразила объект рекреационной инфраструктуры, что, по ее словам, говорит об опасности курортного сезона.

Наталья Гуменюк говорит, что ожидать новую ракетную атаку после поражений дронами не надо, но стоит быть готовыми.

Напомним, в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесчину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Обошлось без пострадавших. В Воздушных силах сообщили, что оккупационные войска выпустили 12 дронов-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить десять целей.

В ВСУ также предупредили, что Россия может готовить массированный удар по Одессе на 2 мая.

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Дата публикации
Просмотры
656
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