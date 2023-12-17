Ночная атака оккупантов: Гуменюк рассказала, откуда летели БПЛА и сколько их удалось сбить

Ночью против 17 декабря россияне нанесли очередной удар беспилотникам по Украине. Известно об одном погибшем человеке.

Российские оккупанты пытаются расширить географию своих площадок для запуска БПЛА по Украине. В настоящее время основной акцент захватчики делают на Крым.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они пытаются запускать (беспилотники – ред.) из именно временно оккупированного Крыма, расширяя географию площадок, с которых они это делают, и понимая, что действительно могут быть поражения, поскольку досягаемость вплоть до Керчи делает всю территорию Крыма опасной. Именно поэтому они пытаются развернуть дополнительные площадки", — рассказала Гуменюк.

Если раньше дроны запускали с мыса Чауда, то в последнее время фиксируются пуски и в направлении Балаклавы в Крыму.

"Этой ночью атака также была с выпуском беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" из крымского направления. Направлена так, чтобы максимум возможного расстояния беспилотники прошли временно оккупированной Херсонщиной. Но видим и сосредоточенность беспилотных вражеских ударов именно по Херсонщине. Раньше они были направлены глубже в тыловые территории", — отметила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Ночью против 17 декабря на юге боевая работа велась преимущественно на Херсонщине и Одесщине. По словам Гуменюк, в Херсонской области было уничтожено 7 беспилотников, в Одесской области — 9. Но в результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме.

"Это еще раз говорит, что враг направляет беспилотники таким образом, чтобы их территория пролегала над жилыми кварталами. Известно об одном погибшем человеке, вспыхнувший пожар был оперативно ликвидирован. Есть разрушение нескольких частных домов, взрывная волна была очень мощная", — сообщила Наталья Гуменюк.

Напомним, ночью против 17 декабря оккупанты снова атаковали Украину. По информации воздушных сил Украины, сбили все 20 "Шахедов" и ракету Х-59.

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