Ночная атака оккупантов по Украине: все, что известно об ударах и попаданиях

Оккупационная армия РФ снова атаковала города Украины дронами и ракетами.
В ночь на воскресенье, 2 июля, в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed и крылатые ракеты. Воздушные силы ВСУ уничтожили 11 вражеских целей.
ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.
Чем Россия атаковала Украину и сколько удалось сбить
Захватчики РФ запустили по Украине восемь иранских ударных дронв типа "Shahed" и три крылатых ракеты "Калибр".
По информации Воздушных сил, пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" — с Черного моря. Все воздушные цели были уничтожены.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр".
Взрывы в Киеве и области
В столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. Киев подвергся атаке дронами впервые за последние 12 дней. ПВО сбила все вражеские БПЛА вокруг Киева.
В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области повреждены три частных дома. В частности, в одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены здания. Пожар оперативно ликвидирован. В других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон. Пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что происходит у Антоновского моста.
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