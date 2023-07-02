Ночная атака оккупантов по Украине: все, что известно об ударах и попаданиях

Оккупационная армия РФ снова атаковала города Украины дронами и ракетами.

В ночь на воскресенье, 2 июля, в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed и крылатые ракеты. Воздушные силы ВСУ уничтожили 11 вражеских целей.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

Чем Россия атаковала Украину и сколько удалось сбить

Захватчики РФ запустили по Украине восемь иранских ударных дронв типа "Shahed" и три крылатых ракеты "Калибр".

По информации Воздушных сил, пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" — с Черного моря. Все воздушные цели были уничтожены.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр".

Взрывы в Киеве и области

В столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. Киев подвергся атаке дронами впервые за последние 12 дней. ПВО сбила все вражеские БПЛА вокруг Киева.

В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области повреждены три частных дома. В частности, в одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены здания. Пожар оперативно ликвидирован. В других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон. Пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что происходит у Антоновского моста.

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