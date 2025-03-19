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Ночная атака по больнице на Сумщине: какие последствия и что с пациентами

Ночная атака по больнице на Сумщине: какие последствия и что с пациентами

Атака беспилотниками/Коллаж ТСН.ua

В ходе атаки на Сумскую область раздалось шесть взрывов. Из больницы удалось эвакуировать 60 человек.

Из-за атаки беспилотниками на больницу в Краснопольской громаде Сумской области в ночь на 19 марта здание медучереждения получило существенные разрушения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Во время российской атаки по больнице Сумской области было зафиксировано шесть взрывов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В момент взрыва пациенты и персонал больницы находились в укрытии.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, полиции в защищенные места были эвакуированы 60 человек. Среди них были и маломобильные.

Из-за атаки помещение больницы претерпело значительные разрушения. Поврежден также служебный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ликвидация последствий продолжается.

Напомним, этой же ночью российская армия атаковала также больницу в Сумах. Зафиксированы повреждения, но никто не пострадал.

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