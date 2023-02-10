Ночная атака по Харьковщине: власти рассказали, чем ударили россияне

Сегодня ночью враг нанес ракетные удары по городу Харькову и области. Предварительно, били ракетами С-300. Под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно потушить. Однако некоторые районы города остаются без электроэнергии. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил он.

За прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, под вражеским огнем находились около 10 населенных пунктов. В Купянске и Двухлетней из-за обстрелов разрушены несколько жилых частных домов.

По Харьковскому району враг бил из артиллерии и минометов. Под обстрелом были села Веселое и Красное. Также 14 минометных ударов было совершено по Богодуховскому району.

После 23:00 оккупанты обстреляли ракетами С-300 пгт Боровую Изюмского района. Есть попадание в проезжую часть и частный дом.

Напомним, в ночь на 10 февраля Россия вновь атаковала населенные пункты Украины ракетами. Под обстрелы попали Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская области и город Харьков. Все подробности ночного террора читайте в нашей новости.

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