Ночная атака по Херсону: погибли супруги, а под завалами обнаружили тело мужчины

Российские войска в течение суток 23 декабря 88 раз атаковали Херсонскую область, выпустили 425 снарядов по области, из них – два ракетных, 71 – по областному центру. Четверо человек погибли, девять ранены.

В результате ночного артобстрела Херсона 24 декабря есть погибшие и пострадавшие. Россияне попали артиллерийским снарядом по жилому дому. В результате пострадала семья.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"На месте погибли 87-летний мужчина и его 81-летняя жена", – написал Прокудин.

Также из-за обстрела пострадал 54-летний херсонец. Он получил ранение.

"Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации", – добавил он.

В одном из районов города, при разборе завалов, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила о последствиях атаки по городу ночью. Больше об этом читайте в новости.

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