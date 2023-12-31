Ночная атака по Киевщине: власти сообщили, куда попали оккупанты

В Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе.

Киевщина отразила очередную террористическую атаку врага. Этой ночью область была атакована ударными дронами. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"В результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Его оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.

По оперативной информации, попаданий в объекты жилищной инфраструктуры нет. Жертв и пострадавших нет.

Ночью взрывы прогремели в Белой Церкви Киевской области. Детали – пока неизвестны.

Напомним также, что 29 декабря Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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