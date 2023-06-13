Ночная атака по Кривому Рогу: Вилкул рассказал, сколько ракет Россия выпустила по городу

Среди пострадавших – десять человек – в тяжелом состоянии и трое – в крайне тяжелом.

В ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть ракет, есть попадания по жилому дому. По состоянию на 08.50 трое погибших и 25 раненых.

Об этом рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Продолжается операция по ликвидации последствий атаки оккупантами. Всего было шесть ракет, пять мест поражений, не имеющее никакого отношения к военным объектам. Попали в один многоквартирный дом и склады. К сожалению, сейчас имеем троих погибших, всем соболезнования. 25 раненых, из них 10 – в тяжелом состоянии и трое – в крайне тяжелом. И семеро, вероятно, находятся под завалами", – сообщил он.

Вилкул добавил, что сейчас идет спасательно-поисковая работа и тушение пожара на месте удара.

Обстрел Кривого Рога: что известно

Напомним, ночью 3 июня Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, прилет был зафиксирован в Кривом Роге на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка. Под завалами поврежденного дома находятся еще люди.

По последним данным от мэра Кривого Рога Александра Вилкула, по состоянию на 09:27 известно о шести жертвах, 25 пострадавших. В настоящее время идет спасательно-поисковая работа и тушение последствий атаки.

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