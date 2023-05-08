Ночная атака по Одесщине и Киеву: разбитые авто и масштабные пожары сняли на фото

Появились кадры с последствиями ударов и пожаром в Одесской области, а также поврежденными и сгоревшими авто в столице.

В Сети появились фото ракетного удара и атаки дронами по Одесщине и Киеву, которые устроили россияне в ночь на 8 мая.

Об этом сообщает МВД Украины.

В ведомстве опубликовали фото с последствиями ударов российских ракет по складу одного из продовольственных предприятий и рекреационной зоне на черноморском побережье Одесщины.

На фото от пресс-службы ГСЧС зафиксированы поврежденные обломками сбитых российских дронов, а также сгоревшие авто в Киеве. В частности, в Соломенском районе было повреждено 15 грузовых и пять легковых автомобилей. Еще 11 автомобилей было повреждено в Святошинском районе столицы.

В Голосеевском районе обломки российских БПЛА упали на открытой местности и загорелись. Пожарные ликвидировали пожар.

Атака по Одесщине и Киеву в ночь на 8 мая

Россияне нанесли удар ракетами типа Х-22 по Одесщине с бомбардировщиков Ту-22М3. Зафиксированы попадания по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне. В результате атаки ранены три человека, еще один человек считается пропавшим без вести.

По поводу Киева, силы ПВО уничтожили все 35 запущенных дронов, однако их обломки повредили жилую многоэтажку и десятки автомобилей. Также пострадали пять человек. В Киевской области обнаружили обломки сбитого вражеского БПЛА, там также произошло возгорание травы.

Кличко рассказал о последствиях ночных обстрелов Киева 8 мая

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