Ночная атака по Одесчине: в Воздушных силах показали момент сбития дронов-камикадзе

В ночь на 13 сентября российская армия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить 32 БпЛА типа "Shahed-131/136". Произошло попадание по припортовой инфраструктуре. В результате атаки изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале показал момент сбивания вражеских дронов над Одесщиной.

"Во время ночной атаки на Одесщине сбито более трех десятков ударных дронов! За этой цифрой – титанический труд украинских защитников. Особо хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем их точность растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент мобильных огневых групп всех Сил обороны", — говорится в сообщении.

Олещук также отметил, что Воздушные Силы эффективно сбивают вражеские дроны и не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "шахеды", а хранят их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Атака дронами Одесчины

В ночь на 13 сентября 2023 года российские окупанты атаковали Одесчину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 00:27 до 05:01. Основное направление удара – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона. По результатам работы ПВО было уничтожено 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

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