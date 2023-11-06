Ночная атака по Одессе: что известно о последствиях попадания ракет (фото)

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
В ночь на понедельник, 6 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Одессе и ее окрестностям. Захватчики атаковали регион, выпустив ракеты "Оникс" и "Искандер-М". Над Одесчиной силы ПВО сбили 15 дронов.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Ракеты попали в центр и по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей.
Также над Одесчиной сбили 15 дронов. Однако есть и попадание: повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пятеро человек травмированы, их госпитализировали.
Как заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, "прилет" произошел по Национальному художественному музею, расположенному в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Немного туда, немного сюда и могли бы мы потерять много наших образцов, экспонатов, очень известных во всем мире. К счастью, этого не произошло", — отметил мэр города.
Что говорят в Генштабе
РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона. Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.
Изменения в работе транспорта Одессы после атаки
Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" сообщило, что 6 ноября из-за повреждения инфраструктуры изменят движение трамвайные маршруты.
- Трамвайный маршрут №7 будет курсировать от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.
- Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер.
- Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 ноября вечером, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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