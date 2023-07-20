Ночная атака по Одессе: погиб юноша, количество пострадавших возросло (фото)

В результате ракетного удара по Одессе ночью 20 июля количество пострадавших возросло до восьми и погиб юноша-охранник гражданского здания.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он уточнил, что в результате ночной атаки по Одессе пострадали восемь человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. В то же время в области обошлось без пострадавших.

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В больницы города госпитализировали троих пострадавших, которые находятся в состоянии средней тяжести. Среди них – один чрезвычайщик.

"У людей – осколочные ранения и отравления продуктами горения. Все получают необходимую медицинскую помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!" – говорится в заявлении Кипера.

Он также сообщил об одном погибшем в результате вражеского удара – это охранник гражданского здания 2002 года рождения.

В то же время в Одесском горсовете проинформировали, что коммунальные службы оперативно фиксируют адреса поврежденных домов и ликвидируют последствия. Чрезвычайщикам помогают спецтехника и личный состав КП "Городские дороги".

В Одессе ликвидируют последствия ракетной атаки 20 июля / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В Одессе ликвидируют последствия ракетной атаки 20 июля / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В Одессе ликвидируют последствия ракетной атаки 20 июля / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В Одессе ликвидируют последствия ракетной атаки 20 июля / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Что известно о ночной атаке по Одессе

Напомним, российские захватчики в очередной раз устроили массированную атаку по Украине, запустив по городам страны в ночь на 20 июля ракеты и беспилотники. Так, ракетные удары были нанесены по Одессе и Николаеву, а атаке дронами подверглись Сумы. В результате ракетной атаки по Одессе в центре города разрушено админздание, повреждены много домов вокруг, есть попадание в склад. Сначала было известно о четырех пострадавших.

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