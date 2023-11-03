Ночная атака по Украине: эксперт объяснил, почему почти половину российских дронов не удалось сбить

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал массированную атаку российских БПЛА по Украине и объяснил, почему удалось сбить чуть больше половины из них.

В ночь на 3 ноября российские оккупанты применили по Украине 40 иранских дронов-камикадзе, из которых сбито было 24, что составляет чуть больше половины запущенных.

О самой массированной атаке за последнее время рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В последний раз таким количеством Shahed-131/136 россияне атаковали Украину 30 сентября, запустив их с мыса Чауда. Тогда было сбито 30 дронов-камикадзе, преимущественно в районе Николаевской и Одесской областей.

Этой ночью основной локацией запуска был Приморск-Ахтарск и маршруты полета дронов отличались от ранее существовавших. Отчасти именно это и послужило причиной низкого коэффициента сбития Shahed-131/136, считает эксперт.

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"С учетом того, что это самый массовый налет на территорию Украины за практически месяц, я все же не думаю, что он является частью системных ударов, запланированных именно в таком количестве на ноябрь. Это скорее прощупывание новых маршрутов и тест их на эффективность", – убежден Коваленко.

По его словам, российская эффективность на этот раз оказалась выше проводимых ранее, что может быть обусловлено избранием районов, недостаточно подготовленных к отражению налетов. Это, говорит эксперт, лишний раз поднимает вопрос создания буфера безопасности и большие поставки Украине средств ПВО.

"Опасность Shahed-131/136 сейчас несут не только количественный характер, но и тем, что они регулярно меняют маршруты, порой заставая некоторые районы врасплох и неспособности эффективно перехватывать воздушные угрозы", — объяснил Коваленко.

Ночная атака дронами по Украине 3 ноября

В ночь на пятницу, 3 ноября, российская оккупационная армия атаковала Украину четырьмя десятками беспилотников и одной управляемой авиационной ракетой Х-59. Воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Силы ПВО уничтожили 24 "Shahed-136/131" и одну ракету.

Как прошла ночь в регионах и какие последствия атаки дронов — в материале ТСН.ua.

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