Ночная атака по Украине: где прогремели взрывы и сколько дронов-камикадзе сбила ПВО

Россия снова массово атаковала Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы предупредили об активности враждебных БПЛА вечером 17 ноября. Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генштаб.

"Противовоздушной обороной уничтожено 9 ударных БпЛА. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", — отметили в ведомстве.

Всего враг нанес 1 ракетный и 37 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Напомним:

Россия ночью против 18 ноября снова атаковала Украину ударными дронами. Звуки взрывов во время воздушной тревоги слышали, в частности, в столице и Киевской области, а также в Хмельницкой области.

"На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели — почти десяток — были поражены на подступах к Киеву", — отметил Сергей Попко.

По предварительным данным, в Киеве обошлось без жертв и разрушений, данные еще уточняются.

Противовоздушная оборона работала также на Хмельнитчине, сообщил первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин.

"По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!" – отметил Тюрин.

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