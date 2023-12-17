Ночная атака по Украине: где прогремели взрывы и сколько дронов-камикадзе сбила ПВО

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО Украины сбили все 20 "Шахедов" и ракету Х-59.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Защитники украинского неба отразили очередную российскую атаку, которая длилась с вечера минувших суток. Им удалось уничтожить все 20 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", а также ракету Х-59. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Известно также, что оккупанты запустили в сторону Украины и баллистику, но она не достигла своей цели.

Ранее стало известно, что взрывы раздавались в Кропивницком и Херсоне. В Хмельницкой области работала ПВО.

Читайте также: