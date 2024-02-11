Ночная атака по Украине: где сбивали вражеские беспилотники и как отработала ПВО

Ночью против 11 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 45 БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклавы и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 40 дронов.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники уничтожены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Что известно о ночной атаке

На юге Украины этой ночью силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 26 вражеских ударных дронов типа "Шахед", которые российские оккупанты запускали для воздушной атаки. Боевая работа ПВО ВСУ продолжалась в нескольких областях.

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики запускали для ударов по Киеву. Вражеские беспилотники заходили из западного направления. Воздушная тревога в Киеве и области длилась около 2 часов.

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