Ночная атака по Украине: Гуменюк рассказала, что не дает покоя россиянам

Представительница ОК "Юг" предупредила, что захватчики дальше будут атаковать и стараться истощать конкретные направления ПВО.

Атаку по Днепру и Украине 22 мая прокомментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сказав, что россиянам не дает покоя украинская ПВО.

Об этом представительница ОК "Юг" рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

Гуменюк отметила, что только российским оккупантам известно направление обстрелов и ударов по Украине, которое они для себя избрали. Однако понятно, что цель захватчиков – истощение ПВО.

"Какое именно направление выбирает враг – знает только враг. Мы можем анализировать, предусматривать то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что у врага на уме, но понимаем, что будут атаковать и будут истощать конкретные направления ПВО", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она добавила, что российские войска, сосредоточившись в конкретном направлении, будут измерять, с каких сторон он может быть защищен, или где может быть пропущен удар.

"Врагу не дает покоя ПВО", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, накануне вечером Гуменюк предупредила о возможной ракетной атаке со стороны России в ночь на 22 мая, ведь враг приготовил ракеты в Черном море и усилил разведку.

Ночью в Днепре, Львове, Харьковщине и Запорожье прогремели взрывы. Известно, что по Днепру и области враг выпустил 16 ракет и 20 дронов Shahed-136/131. Часть из них удалось сбить, однако в области зафиксированы попадания, разрушения и пострадавшие.

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