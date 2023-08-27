Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака по Украине: Гуменюк рассказала о новой тактике окупантов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2288
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака по Украине: Гуменюк рассказала о новой тактике окупантов

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: Natalia Humeniuk/Facebook

Ракетная опасность сохраняется и угроза существует не только с воздуха, но и с моря, подчеркнули в ОК "Юг".

Во время ночной атаки 27 августа российские оккупанты применили сложную систему маневров.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ракетная опасность сохраняется и угроза существует не только с воздуха, но и с моря. Ракетоноситель продолжает боевое дежурство. Он совершил маневр, перейдя из Азовского моря в Черное. Несколько суток он подстерегал именно в Азовском море, и именно оттуда наносились удары по Одесщине. В последнее время мы наблюдаем тактику врага, когда они много маневрируют ракетами или дронами при атаках, чтобы истощить и выявить систему противовоздушной обороны", — сказала она.

По мнению Гуменюк, вероятнее всего, Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак.

Как ранее сообщали в ISW, ВСУ приблизились к следующим российским оборонным позициям.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2288
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация