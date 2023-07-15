Ночная атака по Украине: Гуменюк рассказала о последствиях

Ночью в Николаевской области были уничтожены три беспилотника.

Ночью, 15 июля, оккупанты снова атаковали Украину.

О последствиях сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Ночь была беспокойной, поскольку враг не оставляет своих замыслов относительно юга, в частности на направлениях, прилегающих непосредственно к прифронтовым территориям, где враг видит возможное сосредоточение Сил обороны. Он нервничает, не понимая, откуда ждать очередного удара, страдает на Запорожском направлении, где на суше его существенно притесняют наши подразделения, и очень обеспокоен тем, как будут развиваться события через реку Днепр. В эту ночь на Николаевщине были уничтожены три беспилотника типа "шахид", которыми враг пытался ночью атаковать южные регионы", — сказала она.

По ее словам, на Запорожском направлении работали силы противовоздушной обороны.

"Работа была мощная. К сожалению, есть попадания. Итоги ночной атаки еще подводятся", — добавила она.

Напомним, в ночь на субботу, 15 июля, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Как сообщалось, в Херсонской области ВСУ уничтожили моторные лодки с российскими диверсантами. Известно, что 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу "русского военного корабля".

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