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Ночная атака по Украине: куда целились оккупанты и как отработала ПВО

Ночная атака по Украине: куда целились оккупанты и как отработала ПВО

Дрон-камикадзе Shahed

Украинские силы сбили 18 дронов.

В ночь на 4 декабря оккупанты снова атаковали украинские города. Беспилотники выпустили из мыса Чауда, а управляемую авиационную ракету – из временно оккупированной Херсонщины.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"К отражению воздушного нападения (23 "Шахеда") привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в, по меньшей мере, девяти областях Украины.

Напомним, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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