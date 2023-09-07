Ночная атака по Украине: куда россияне запускали дроны и сколько удалось уничтожить

Ночью против 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Зафиксировано 33 российских дрона. Силы ПВО уничтожили 25 человек.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 33 Shahed – в основном в направлении южных районов Одесской области.

"По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 "Shahed-136/131"", — говорится в сообщении.

Оккупанты запускали беспилотники с северного, юго-восточного и южного направлений — российского Курск и Приморско-Ахтарск, а также мыса Чауда, временно аннексированного Крыма.

Ночная атака дронов

Еще 6 сентября в 22:36 в Сумской области объявили воздушную тревогу. ПС предупредили, что на Украину снова летят несколько групп "Шахедов".

В полночь Воздушные силы сообщили, что группа враждебных БПЛА подлетает в Одесскую область - в сторону Измаильского района. Тревога в области продолжалась с 00:29 до 03:20.

Утром 7 сентября в Одесской ОВА сообщили, что российские дроны три часа атаковали Одесщину. В результате атаки беспилотников в нескольких населенных пунктах области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры. Есть потерпевший.

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