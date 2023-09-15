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Ночная атака по Украине: куда россияне запускали дроны и сколько удалось уничтожить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ночная атака по Украине: куда россияне запускали дроны и сколько удалось уничтожить

Фото: Associated Press

Оккупанты выпустили 17 беспилотников.

Ночью против 15 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны уничтожили все 17 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления – с российского Приморско-Ахтарска.

"Всего зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Все 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования", — говорится в сообщении ПС.

Как сообщалось, утром 15 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 05:51 до 07:33, в небе над областью работали силы ПВО.

К слову, на рассвете в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали, что некоторым регионам на западе Украины угрожают вражеские ударные дроны. В частности, Хмельницкая область.

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Дата публикации
Просмотры
6043
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