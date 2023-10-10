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Ночная атака по Украине: куда россияне запускали дроны и сколько удалось уничтожить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ночная атака по Украине: куда россияне запускали дроны и сколько удалось уничтожить

Фото: Associated Press

Беспилотники были уничтожены в южных областях.

В ночь на вторник, 10 октября, армия Российской Федерации атаковала Украину 36 ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили 27 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 10 октября 2023 года российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударными БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Как сообщалось, российские захватчики ночью атаковали Одесщину ударными БПЛА. Сообщалось о двух группах вражеских дронов. Тревога в области продолжалась 2 часа. 40 мин — от 22:22 до 01:02.

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Дата публикации
Просмотры
2188
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