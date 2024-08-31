Ночная атака по Украине: половина вражеских дронов сами упали

Россия выпустила более полусотни ударных беспилотников и несколько ракет.

В ночь на 31 августа 2024 года оккупанты нанесли удар по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 52 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один – в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Напомним, РФ атаковала столицу дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.

Атака на Харьков: последние подробности с места попадания!

Читайте также: