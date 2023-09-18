Ночная атака по Украине: появилось видео, как силы ПВО сбивали ракеты

В Воздушных силах ВСУ показали видео работы ПВО по российским ракетам во время ночной атаки 18 сентября.

Соответствующие кадры опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

На видеоролике видно, как силы противовоздушной обороны выпускают ракету с ЗРК и сбивают вражескую воздушную цель.

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"Есть! Давай еще третью", – звучит на видео.

Олещук в сообщении к ролику поблагодарил бойцов за успешную работу.

"Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу 18 сентября! Третья тоже была! Вместе – к победе!" – говорится в заявлении командующего Воздушными силами.

Ракетная и дроновая атака по Украине: опубликовали видео работы ПВО

Напомним, Россия в ночь на 18 сентября устроила ракетно-дроновую атаку по Украине. Силы ПВО уничтожили 18 из 24-х вражеских БПЛА и все 17 ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Гуменюк: Россия запускает ракеты с очень сложным маршрутом!

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