Ночная атака по Украине: ПВО сбила все беспилотники, которые выпустили россияне

Ночью россияне снова устроили атаку по Украине. оккупанты выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены", – говорится в сообщении.

В Силах обороны юга сообщили, что боевая работа продолжалась полчаса.

"Этой ночью наши защитники неба уложились в получасовую результативную работу по вражеским воздушным целям. Россияне направили в нашей операционной зоне три ударных БпЛа типа "Shahed-131/136". Все три дроны уничтожены над Николаевщиной. Повреждения и пострадавшие не зафиксированы", — в сообщении.

В Воздушных силах Украины добавили, что враг атаковал дронами из мыса Чауда – Крым и Курской области – РФ, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донетчины.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что в Харькове во время атаки сбили, по меньшей мере, восемь вражеских дронов.

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