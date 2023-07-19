Ночная атака по Украине: россияне ударили по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск"

Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров, а также перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Во время ночной атаки по Украине 19 июля российские войска нанесли удары по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск", повреждена инфраструктура трейдеров.

Об этом вице-премьер — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в Сети.

Кубраков отметил, что "Россия продолжает терроризировать мир даже после ухода из зерновой инициативы". Вражеские силы атаковали зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах "Одесса" и "Черноморск".

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В результате атак была повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Кроме того, отметил министр, ночью накануне россияне атаковали портовую инфраструктуру, задействованную в работе зернового коридора. В результате повреждения получили резервуары и причалы Одесского порта.

"Атака на зерновые терминалы – акт агрессии против мира. Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания", – говорится в заявлении Кубракова.

Он подчеркнул, что зерновая и портовая инфраструктура в Украине должны быть защищены миром, чтобы обеспечить мировую продовольственную безопасность.

Последствия атаки по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск" / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Последствия атаки по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск" / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Последствия атаки по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск" / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Последствия атаки по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск" / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Последствия атаки по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск" / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Что известно о ночной атаке по Одессе и области 19 июля

Россияне наносят удары по Одессе уже две ночи подряд – 18 и 19 июля. Так, во время первой атаки обломки сбитых вражеских ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов.

А в ночь на 19 июля захватчики выпустили по Одессе и области беспилотники и разные типы крылатых ракет. Так, обломки упали посреди областного центра и образовали большую воронку, повреждены дома, есть пострадавшие. Враг попал в зерновой и масляный терминалы, в промышленный объект. Также повреждены склады с табаком и фейерверками.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "140 спасателей борются с адом в Одесской области — жуткие кадры с мест прилетов"

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