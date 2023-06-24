Ночная атака по Украине: россияне выпустили более полусотни ракет

В ночь на субботу, 24 июня, оккупационная армия Российской Федерации выпустила по Украине более 50 ракет и беспилотники.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Имели мы атаку десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", — рассказал Игнат.

Кроме того, оккупанты с трех направлений — севера, юга и с востока — атаковали бомбардировщик Ту-22М3. Они выпустили девять ракет Х-22, которые входят в цель по баллистической траектории.

Также оккупанты выпустили две крылатые ракеты "Калибр" и два дрона-камикадзе с южного направления.

"Результаты боевой работы довольно успешны", — подчеркнул представитель Командования.

В ночь на 24 июня в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. В частности, РФ атаковала Киев. В воздушном пространстве вокруг города было зафиксировано и уничтожено более 20 ракет. Обломки сбитых объектов рухнули в Соломенском районе Киева. Погибли три человека.

В Днепре оккупанты попали по частному сектору. Есть попадания. Пострадали мирные жители. Известно, что полностью уничтожены четыре частных дома, а 25 — повреждены.

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