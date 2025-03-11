Ночная атака по Украине: сколько дронов и ракет сбили Силы ПВО

Ночью 11 марта Силами ПВО было уничтожено 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов. Также есть сбивание баллистической ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 11 марта противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога – РФ и 126 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание баллистической ракеты Искандер-М и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях", — отметили.

35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

Напомним, российская армия 10 марта атаковала Украину беспилотниками разных типов. Часть из них сбила ПВО. В результате атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

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