Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось уничтожить ПВО

В ночь на четверг, 14 сентября, российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Силы украинской ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Военные сообщили, что россияне запускали дроны с 21:00 среды, 13 сентября, до 02:30 14 сентября. Беспилотники летели по трем направлениям: мыс Чауда в аннексированном Крыму, а также из российского Ейска и Курска.

В ПС отмечают, что были зафиксированы пуски 22 "Shahed" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Ночная атака РФ

Вечером 13 сентября Воздушные силы сообщили, что в Украину летят шесть групп "Шахедов". Впоследствии в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 14 сентября мониторинговые каналы сообщили, что раздались взрывы в Днепре. Утром в ОВА заявили, что ночью защитники из ПВК "Восход" сбили над областью три беспилотника.

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