Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось уничтожить ПВО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось уничтожить ПВО

Обломок Шахеда

Всего оккупанты выпустили семь беспилотников.

В ночь на понедельник, 2 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ).

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 4 "Shahed-131/136".

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что атака дронов ночью была не массирована, вероятно, оккупанты хотели разведать, где стоит украинская ПВО.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
748
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация