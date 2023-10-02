Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось уничтожить ПВО

Всего оккупанты выпустили семь беспилотников.
В ночь на понедельник, 2 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ).
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА.
Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 4 "Shahed-131/136".
Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что атака дронов ночью была не массирована, вероятно, оккупанты хотели разведать, где стоит украинская ПВО.
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