Ночная атака по Украине: сколько ракет и дронов удалось уничтожить ПВО

В частности, была зафиксирована одна баллистическая ракета.
Ночью на 6 сентября Россия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. оккупанты запустили 33 воздушных цели. ПВО сбили 23 объекта.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Ночью было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:
семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55: их оккупанты выпустили из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
одна баллистическая ракета "Искандер-М":
25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" : дроны запустили с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
"По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено цели", — говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили:
- семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- одну баллистическую ракету "Искандер-М";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Как сообщалось, ближе к утру в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за запуска крылатых ракет.
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