Ночная атака по Украине: сколько ракет и дронов удалось уничтожить ПВО

В частности, была зафиксирована одна баллистическая ракета.

Ночью на 6 сентября Россия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. оккупанты запустили 33 воздушных цели. ПВО сбили 23 объекта.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Ночью было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55: их оккупанты выпустили из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

одна баллистическая ракета "Искандер-М":

25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" : дроны запустили с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено цели", — говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили:

семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну баллистическую ракету "Искандер-М";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщалось, ближе к утру в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за запуска крылатых ракет.

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