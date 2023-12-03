Ночная атака по Украине: стало известно, как заходили "Шахеды" и где их сбила ПВО

Сегодня ночью россияне снова атаковали Украину. Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили из оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Противник атаковал 12 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск — РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 — с воздушного пространства Белгородской народной республики. Именно в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "Шахедов" было уничтожены противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области", — отметили в ведомстве.

ПВО уничтожило 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131", а управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области отработали украинские силы противовоздушной обороны.

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