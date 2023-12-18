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Ночная атака по Украине: в каких областях ПВО сбивала вражеские беспилотники

Ночная атака по Украине: в каких областях ПВО сбивала вражеские беспилотники

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

Вражеские цели ликвидировали в пределах четырех областей.

Ночью против 18 декабря россияне снова атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил пять БПЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные дроны были уничтожены.

В Воздушных силах уточнили, что враг выпустил дроны из района Приморско-Ахтарска в РФ.

"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей ", — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде областей Украины сегодня ночью, 18 декабря, оглашали воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.

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