Ночная атака по Украине: в каких областях ПВО сбивала вражеские беспилотники

Ночью против 18 декабря россияне снова атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил пять БПЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные дроны были уничтожены.

В Воздушных силах уточнили, что враг выпустил дроны из района Приморско-Ахтарска в РФ.

"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей ", — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде областей Украины сегодня ночью, 18 декабря, оглашали воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.

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