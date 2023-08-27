Ночная атака по Украине: в Воздушных силах рассказали, откуда летели ракеты и какого типа

Ракеты были направлены на центральные и северные области, сообщили в Воздушных силах.

Ночью 27 августа Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555, выпущенными из самолетов стратегической авиации с воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

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"Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса. Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало", — сказано в сообщении.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.

Ранее в оперативном командовании "Юг" рассказали о новой тактике оккупантов во время ночной атаки.

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