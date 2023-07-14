Ночная атака по Украине: в ВСУ рассказали о количестве уничтоженных дронов

С вечера 13 июля до утра 14 июля российские оккупанты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 16 дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления – из российского города Приморско-Ахтарск.

"В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "Shahed". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Ночная атака армии РФ

В ночь на пятницу, 14 июля, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. В Воздушных силах предупреждали об угрозе атаки баллистическими ракетами.

В Сети сообщили, что в Одесской и Кривом Роге прогремели взрывы. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

В ОК "Юг" сообщили, что захватчики во время сильной грозы атаковали юг Украины ударными дронами.

Утром стало известно, что россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания. Также ПВО удалось сбить шесть российских дронов. В результате удара РФ повреждено коммунальное предприятие.

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