Ночная атака по Украине: власти сообщили о последствиях "прилетов" в Харькове

Ночью россияне обстреляли Харьков ракетами.

О последствиях атаки сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения — в в другом случае трудно представить, количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая”, — написал он.

Относительно разрушений — от взрывной волны пострадали несколько зданий: выбитые стекла, поврежденные крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атакой находились Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Стрый, отдельные н.п. Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

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