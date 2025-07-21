Ночная атака по Украине: враг запустил 450 дронов и ракет, как отработала ПВО

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Во время ночной атаки по Украине 21 июля российские войска применили 450 дронов и ракет. Силы ПВО сбили часть целей, но зафиксировано и попадание 23 беспилотников в трех локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали Украину 450-ю средствами воздушного нападения. Среди них:

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426 дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Враг запускал их с таких направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал», которые россияне выпустили из воздушного пространства Тамбовской области;

4 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);

1 крылатая ракета «Искандер-К» (из Миллерово);

14 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской области).

Российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро ПВО сбила/подавлила 224 средства воздушного нападения:

200 дронов типа Shahed;

большинство ракет сбито огневыми средствами ПВО, остальные — подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).

Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей. Они были локально потеряны, вероятно, подавлены РЭБ.

В то же время, произошло попадание 23 беспилотников в трех локациях. Зафиксированы также падения сбитых дронов на 12 локациях.

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Напомним, из-за ночной российской комбинированной атаки по Украине больше всего пострадали Киев, Ивано-Франковская и Харьковская области. Из-за вражеских ударов есть жертвы и раненые. Враг бил по жилой, образовательной, транспортной инфраструктуре. Возникли пожары и разрушения.

В частности, в Киеве из-за российской атаки погиб человек, еще семь человек пострадали. Последствия ударов зафиксированы в шести районах столицы: пожары и повреждения.

В Ивано-Франковской области пострадали четыре человека, среди них — ребенок. В регионе из-за атаки вспыхнул ряд пожаров.