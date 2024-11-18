Ночная атака по Украине: ВС РФ запустили дроны и ракеты, где слышали взрывы

В Сумах есть попадания.

Ночью оккупанты снова атаковали Украину — выпустили ударные дроны и ракеты.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"В ночь на 18 ноября 2024 года враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области. Также из Курщины враг выпустил 11 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников типа", — говорится в сообщении.

Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним, в Сумах РФ попала в многоквартирный жилой дом. По последним данным, известно об 11 погибших, среди них — двое детей.

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