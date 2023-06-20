Ночная атака по Украине: все, что известно о российских ударах и попаданиях

Российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе Shahed и ракеты. Часть вражеских целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

Около полуночи в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников. Во время тревоги в Киеве, Запорожье и Львове раздались взрывы.

Взрывы в Киеве

Около 4:00 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО. Через несколько часов Киевская ГВА проинформировала, что силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти 20 вражеских целей. Там уточнили, что дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Атака по Запорожью

Что касается Запорожья, то в областной военной администрации сообщили об очередной массированной атаке врага, мишенями которой стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночной атаки люди и жилые дома не пострадали. В норме тоже все коммунальные системы.

Взрывы во Львове

Львов и область были атакованы дронами, и ночью раздалась целая серия взрывов. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры. Там загорелся пожар. На месте работают пожарные, ГСЧС и коммунальщики. В результате атаки никто не пострадал.

Сколько вражеских целей уничтожено

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты во время ночной атаки запустили по Украине 30 дронов Shahed, 28 из которых удалось сбить силам ПВО.

Позже в Воздушных силах уточнили, что российские войска нанесли удары дронами Shahed по военным и инфраструктурным объектам Украины. Были уничтожены 32 из выпущенных 35 БПЛА.

По данным Генштаба, захватчики применили по Запорожью и окрестностям семь ракет С-300. А в Воздушных силах сообщили об ударе по Запорожью еще и баллистическими ракетами "Искандер-М".

ПВО работала в большинстве областей Украины, однако основное направление атаки дронов – Киевщина. Захватчики совершали пуски из северного и южного направлений – Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря.

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