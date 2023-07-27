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Ночная атака ракетами и дронами: в ВСУ рассказали о враждебных целях и попаданиях

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ночная атака ракетами и дронами: в ВСУ рассказали о враждебных целях и попаданиях

Ночью 27 июля армия РФ атаковала дронами и ракетами Украину. / Фото: Associated Press

"Прилеты" произошли в Одесской области.

В ночь на четверг, 27 июля, российская оккупационная армия атаковала Украину с юго-восточного направления ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Всего зафиксировано два пуска крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по направлению Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В регионе зафиксированы "прилеты".

Тем временем, силам ПВО удалось уничтожить все восемь беспилотников в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

"За минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск", — добавили в ПС.

Воздушная тревога ночью 27 июля

Ночью в Украине в некоторых регионах объявили воздушную тревогу. В ВСУ сообщали, что некоторым областям на юге Украины угрожают вражеские беспилотники. Также сообщалось об опасности ракетных ударов.

Во время воздушной тревоги на территории Хмельницкой области работает ПВО. Во время тревоги в регионе раздавались взрывы.

В ОК "Пивдень" сообщили, что россияне ударили по Одесской области "Калибрамы". Произошло попадание по портовой инфраструктуре региона. В результате атаки был убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

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Дата публикации
Просмотры
2257
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