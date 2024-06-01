Ночная атака РФ: движение через Днепровскую ГЭС перекроют – на какой срок и что известно о повреждениях

Оккупационные войска России в ночь на 1 июня атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате ударов возникли критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

Как рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, после массированной ракетной атаки РФ движение по плотине Днепровской ГЭС будет перекрыто на выходные дни. Все профильные службы работают над восстановлением движения плотиной.

"После детального обследования последствий вражеского ракетного удара приняли решение не открывать движение плотиной на выходные дни. За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продлили время отключения света на 1 июня – когда не будет электричества.

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